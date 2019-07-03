ضبط شابين بحالة غير طبيعية اعتديا على مركبة مواطن بالقصيم (فيديو)

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أفادت مصادر أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من ضبط شابين اعتديا على مركبة مواطن، متوقفة بجوار منزل، وحطما زجاجها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الشابين وهما يتعمدان الاصطدام بسيارة “جيب” عدة مرات وألحقوا بها أضراراً واضحة، قبل أن يقوم أحدهم بتحطيم زجاج السيارة باستخدام لوحة حديدية.
وفيما لم تتضح سبب إقدام الشابين على هذا التصرف، ذكرت المصادر أن الشرطة أحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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