بالفيديو .. لحظة انحراف سيارة بشكل مفاجىء وخروجها عن الطريق السريع بالرياض

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. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صورته كاميرا مثبتة على إحدى السيارات صباح اليوم الأربعاء، لانحراف سيارة بشكل مفاجئ على طريق الدمام بالرياض وخروجها من الطريق السريع واصطدامها بالرصيف واستقرارها على طريق الخدمة.

وذكر رواد مواقع التواصل أن حركة السير كانت انسيابية ثم أخذت بالتباطؤ، مضيفاً أن السائق فيما يبدو كان غافلا عن الطريق ما تسبب في ارتباكه وانحرافه بسرعة كبيرة وخروجه من الطريق السريع واصطدامه بسيارة أخرى في طريق الخدمة.





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