بالفيديو.. شرطة القصيم تطيح بشابين اعتديا على سيارة مواطن ببريدة

كشفت مصادر «عاجل»، أن شرطة القصيم ألقت القبض على شابين اعتديا على أحد السيارات ببريدة، مؤكدًا إحالتهما إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات الخاصة بالواقعة.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شابين يقومان بتهميش زجاج مركبة أحد المواطنين أمام منزله بأحد الأحياء الجنوبية في مدينة بريدة، فيما أكدت المصادر، أن الشابين كانا بحالة غير طبيعية.
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