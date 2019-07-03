الدفاع المدني يجدِّد التحذير من أخطار المسابح.. ويعمِّم تعليمات

جدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، التحذير من خطورة سباحة الأطفال في الاستراحات، ونوَّهت على أولياء الأمور بضرورة التأكُّد من اشتراطات السلامة للمسابح، ومتابعة أبنائهم عند ممارسة السباحة والحرص على اتباع السلامة العامة داخل المسابح.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنَّ المتابعة لا تكفي ولا يمكن من خلالها السيطرة على الأطفال في ظلّ كثرة حركتهم داخل أروقة الاستراحات، مذكرًا بالإجراءات الاستباقية التي يجب على أولياء الأمور اتخاذها في الاستراحات في الساعة الأولى من الوصول.
وبيَّنت أنَّ هذا يتم عبر التأكُّد تمامًا بأنَّ الممر المؤدِّي إلى المسبح مغلق، ولا يمكن للأطفال أن يعبروا للمسبح، وأن تتم توعية الأطفال بالممارسات الخاطئة في المسابح ومنعهم منها، والحرص على مراقبتهم أثناء استخدامهم للمسابح.
وشدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة اتباع الإرشادات كافة التي تحدّ من وقوع حوادث الغرق وعدم الاستهانة بمفهوم السلامة والتقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية الخاصة بممارسة رياضة السباحة، تجنبًا لحوادث الغرق التي يكثر وقوعها خلال فصل الصيف.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين تقديم بلاغات المسابح المخالفة لاشتراطات السلامة عبر تطبيق سلامتي، متمنيًا السلامة للجميع.
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