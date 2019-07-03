السعودية تتصدر مجموعة الـ 20 في مشاركة النساء بسوق العمل

تصدرت السعودية الاقتصاديات الدولية الكبرى، من حيث تنامي الحضور النسائي في سوق العمل، في ظل التطورات الهيكلية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية.

وأوضح تقرير صادر عن مركز «بيو» الأمريكي للأبحاث، أن السعودية هي صاحبة نسبة النمو الأكبر فيما يتعلق بعدد السيدات اللاتي التحقن بسوق العمل في مختلف المجالات خلال الـ20 عامًا الماضية بين دول مجموعة العشرين.

وأظهرت المعلومات، المنشورة مطلع الأسبوع الجاري، ارتفاع نسبة السيدات العاملات في سوق العمل السعودي إلى 23% خلال العام 2018، مقارنة بنسبة 7% فقط في العام 1998.

كما بينت المعلومات أن المملكة هي صاحبة نسبة النمو الأكبر بين دول مجموعة العشرين، متفوقة على دول مثل أستراليا وألمانيا والبرازيل والصين وتركيا وغيرها.

ويرجع ذلك، وفق مركز «بيو»، إلى توجه المملكة الجديد صوب إدماج مزيد من السيدات في سوق العمل المحلي وإتاحة الفرص أمامهن للالتحاق بمجالات العمل في مختلف المجالات التي كانت متاحة أمام الرجال فقط في السابق.

وتتيح «رؤية 2030»، التي أعلنها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، للسيدات فرصة الانضمام إلى سوق العمل بمجالات مختلفة مثل الطيران والتجارة وغيرها.

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وخلال الربع الثالث من العام 2018، تراجعت نسبة البطالة إلى 30.9% بين السيدات نزولًا من 31.1% في الربع الثاني من العام نفسه.

وبحلول شهر أكتوبر 2018، أوجدت المملكة حوالي 80 ألف وظيفة جديدة للسعوديات، كما أعلنت وزارة العمل السعودية، في يناير الماضي، عن مبادرة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل للسيدات.

ووضع رسم بياني السعودية في المركز الأول فيما يتعلق بالزيادة في عدد السيدات العاملات، بزيادة قدرها 7%، يليها أستراليا وألمانيا والبرازيل بزيادة قدرها ست نقاط لكل منها.

وشملت القائمة أيضًا دول كوريا الجنوبية والمكسيك وإيطاليا بنسبة نمو قدرها 5% لكل منها، يليها دول بريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي بـ4% لكل منها.

وسبق وتعهدت دول مجموعة العشرين بتقليص الفجوة بين عدد الرجال والسيدات في سوق العمل إلى 25% بحلول العام 2025.

ولفت التقرير إلى تراجع أعداد السيدات الملتحقات بسوق العمل في ثلاث دول من مجموعة العشرين بينها الولايات المتحدة.