ضبط مستودع ومصنع لبيع العطور المغشوشة بجدة

تمكنت الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط مستودع ومصنع في جدة، تم استغلالها بتخزين العطور والمنتجات التجميلية المغشوشة، وضبط 693 طن من زيوت الشعر، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر. وعليه تم إغلاق الموقع واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.



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