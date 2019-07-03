إتاحة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية في ثلاث مناطق جديدة

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دبي - بواسطة محمد فارس أضافت منصة "أبشر" 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وهي المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، وذلك للمخالفات المرصودة من قبل رجال المرور.
وأوضحت المنصة أنه بعد إضافة الخدمة في المناطق الجديدة ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 11 منطقة، هي الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وعسير والمدينة والباحة وجازان، والمناطق الثلاث الجديدة. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة
وأشارت إلى أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعاً، وأنها خاصة بالمخالفات المسجلة من رجال المرور، وعن طريق الموقع فقط، والطريقة هي الدخول على "خدماتي" ثم "المرور" ثم "الاعتراض على المخالفات المرورية".
السعوديات يؤسسنَ أول نادٍ للسيارات في المملكة
من حاوي
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شاهد حفل زفاف فخم لملكة جمال لبنان في أجواء عسكرية.. فستانها كان مذهل
أطلت ملكة جمال لبنان لعام 2013 كارن غراوي خلال حفل زفافها من الملازم أول جاد وهبة نجل العميد أحمد وهبة بفستان أبيض رائع وأجواء عسكرية سيطرت على الحفل. كارن غراوي كانت ملكة جمال لبنان لعام 2013 7awi 1 كارن غراوي كانت ملكة جمال لبنان لعام 2013 كارن غراوي كانت ملكة جمال لبنان لعام 2013 كارن غراوي مع الملازم جاد وهبه 7awi 1 كارن غراوي مع الملازم جاد وهبه كارن غراوي مع الملازم جاد وهبه تزوجا بعد قصة حب دامت لسنوات وكانت الخطوبة في 2017 7awi 1 تزوجا بعد قصة حب دامت لسنوات وكانت الخطوبة في 2017 تزوجا بعد قصة حب دامت لسنوات وكانت الخطوبة في 2017 كارن غراوي تزوجت في أجواء عسكرية 7awi 1 كارن غراوي تزوجت في أجواء عسكرية كارن غراوي تزوجت في أجواء عسكرية الحفل كان فاخر 7awi 1 الحفل كان فاخر الحفل كان فاخر خلال حفل زفافها 7awi 1 خلال حفل زفافها خلال حفل زفافها 1/6 الفستان كان من تصميم دار الأزياء اللبنانية Aden Fashion وتم تصميمه خصيصًا للعروس في حين ظهر العريس جاد وهبه في ملابس عسكرية بجانب أصدقائه في السلك. الزفاف الضخم ضم عرض عسكري مميز كما تم تصويره بالكامل من خلال طائرات درون بدون طيار وذلك بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء لهذا الحفل الفخم. الجدير بالذكر أن زواج كارن غراوي يأتي بعد قصة حب كبيرة جمعتها مع جاد وهبه أعلنوا بعدها خطبتهما في عام 2017 وينتهي بهم الحال إلى الزواج. المزيد: ثنائي لن يتكرر... صور أوسم طبيب على انستقرام يقع في حب ملكة جمال الكون! هل تذكرون ملكة جمال لبنان عام 2000 ساندرا رزق؟ شاهدوا كيف أصبحت وتغيرت صور: رسائل مؤثرة بعد وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان.. وهذه وصيتها الأخيرة تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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العلاج بالموسيقى يُخفف من آلام ومشقة المرض
يقولون أن الموسيقى هي غذاء الروح، ويبدو أنها تساهم كذلك في شفاء البدن، حيث خلص بحث طبي جديد أن الاستماع إلى الموسيقى لا يُحسن المزاج فقط، بل إنه يُخفف من آلام ومشقة المرض أيضًا. ويعد العلاج بالموسيقى أحد أقدم أنواع العلاج المعروفة في العالم، حيث يقوم بتطبيقه مجموعة من المختصين الذين درسوا الموسيقى وتعمقوا في تفاصيلها. هل تعرفت من قبل على طريقة علاج الأمراض بالموسيقى؟ 7awi 1 هل تعرفت من قبل على طريقة علاج الأمراض بالموسيقى؟ شاهد أيضاً: هل تعرفت من قبل على طريقة علاج الأمراض بالموسيقى؟ فالعلاج بالموسيقى يهدف إلى التأثير على كل العواطف التي تنعكس إيجابًا على صحة الجسم، وهو علاج مُعترف به كمهنة صحية مساعدة تُحسن أعراض بعض الأمراض والتخفيف منها. ويؤكد أطباء أن الاستماع إلى الموسيقى من قد يكون وسيلة مهمة للتحكم في الألم، حيث أن بعض النغمات من الممكن أن تهدئ من حدة الآلام، وتقلل الحاجة إلى المسكنات. ما هو المرض الذي أثبتت الأبحاث إمكانية علاجه بالموسيقى؟ 7awi 1 ما هو المرض الذي أثبتت الأبحاث إمكانية علاجه بالموسيقى؟ شاهد أيضاً: ما هو المرض الذي أثبتت الأبحاث إمكانية علاجه بالموسيقى؟ المزيد: دراسة: العمل لساعات طويلة يُعرضك للإصابة بالسكتة الدماغية تحذيرات من استخدام معجون الأسنان لمعالجة الحروق كوب واحد يوميًا من هذا المشروب يحميك من ارتفاع ضغط الدم قبل أن تسافر إلى أوروبا: تأكد من حصولك على هذا اللقاح تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: سخرية واسعة من إعلامي مصري لا يعرف أن موريتانيا دولة عربيةمواقع حاوي
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السعوديات يؤسسنَ أول نادٍ للسيارات في المملكة
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كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية في ثلاث مناطق جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.