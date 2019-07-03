إتاحة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية في ثلاث مناطق جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس أضافت منصة "أبشر" 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وهي المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، وذلك للمخالفات المرصودة من قبل رجال المرور.

وأوضحت المنصة أنه بعد إضافة الخدمة في المناطق الجديدة ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 11 منطقة، هي الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وعسير والمدينة والباحة وجازان، والمناطق الثلاث الجديدة. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

وأشارت إلى أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعاً، وأنها خاصة بالمخالفات المسجلة من رجال المرور، وعن طريق الموقع فقط، والطريقة هي الدخول على "خدماتي" ثم "المرور" ثم "الاعتراض على المخالفات المرورية".

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