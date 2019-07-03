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سفارة المملكة بتركيا تحذر من عمليات نشل وسرقة يتعرض لها المواطنون السعوديون

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

حذرت السفارة في جمهورية تركيا، من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية تعرض لها مواطنون ومواطنات.

وفي التفاصيل، جاء ذلك التحذير بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين. © Sabq News قدمت بواسطة

وشددت السفارة على المواطنين بضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصًا في الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.

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من Sky News Arabia

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داود أوغلو: رئاسة أردوغان أضرت بالعدالة والتنمية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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