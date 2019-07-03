شكرا لقرائتكم خبر عن فريق تقييم الحوادث: قصف حوثيين داخل القصر الجمهوري بالحديدة مشروع والان مع التفاصيل

قال فريق تقييم الحوادث في اليمن، إن منهجية التقييم للحوادث تعتمد على القانون الدولي.

وذكر الفريق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تموز 03، 2019، أن استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بـالحديدة عام 2016 يعد هدفا عسكريا مشروعا.

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وأوضح أن ذلك تم لاستخدامه في اجتماع لـ مليشيا الحوثي ما أسقط عنه حماية الأعيان المدنية.

وأكد الفريق استهداف مشروع لمحطة وقود لإمداد الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي تصادر محطات وقود لدعم مجهودها الحربي.