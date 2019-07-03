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2019-07-03 شاهد.. تصوير هلال ذي القعدة في وضح النهار متابعات الخليج 365 -الرياض تمّ تصوير هلال شهر ذي القعدة في وضح النهار بتقنية الأشعة تحت الحمراء اليوم الأربعاء. Advertisements ونشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق مقطع فيديو يُوثّق عملية رصد هلال شهر ذي القعدة اليوم الأربعاء 1440/10/30 الموافق 2019/7/3.









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