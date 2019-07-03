- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ميليشيات الحوثي تصادر محطات الوقود لدعم مجهودها الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ميليشيات الحوثي تصادر محطات الوقود لدعم مجهودها الحربي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة للتحالف تُصادر محطات الوقود لدعم مجهودها الحربي.
جاء ذلك في معرض ردّ الفريق على ادعاءات ومزاعم الحوثيين حول استهداف مشروع لمحطة وقود لإمداد الحوثيين في حجة.
وتابع الفريق أن استهداف التحالف لهذه المحطة هو عمل عسكري مشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثي تصادر محطات الوقود لدعم مجهودها الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.