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2019-07-03 ميليشيات الحوثي تصادر محطات الوقود لدعم مجهودها الحربي متابعات الخليج 365 - الرياض أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة للتحالف تُصادر محطات الوقود لدعم مجهودها الحربي. Advertisements جاء ذلك في معرض ردّ الفريق على ادعاءات ومزاعم الحوثيين حول استهداف مشروع لمحطة وقود لإمداد الحوثيين في حجة. وتابع الفريق أن استهداف التحالف لهذه المحطة هو عمل عسكري مشروع.









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