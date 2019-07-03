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2019-07-03 شلل يصيب واتساب وفيسبوك وإنستجرام متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements توقّفت خدمات واتساب وفيسبوك وإنستجرام عند عدد من المستخدمين على مستوى العالم. وتفاجأ مستخدمو تطبيقات التواصل بعدم قدرتهم على الولوج إلى حساباتهم فيما لم يصدر أي بيان حول المشكلة من مشغلي هذه التطبيقات.









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