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شاهد.. تركي يزيل قاذورات أردوغان بالكلور والديتول
متابعات الخليج 365 - متابعة
مستخدمًا الكلور والديتول، عبّر مواطن تركي عن فرحته بالتخلص من سيطرة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان على بلدية إسطنبول.
وقبل دخول أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة الفائز مقر البلدية قام أحد الشباب بتطهير الأرضية مشيرًا إلى أن ذلك لإزالة قاذورات حزب العدالة والتنمية.
وفاز أوغلو في الانتخابات التي جرت مارس الماضي، لكن أردوغان حاول التلاعب والالتفاف على النتائج وسعى للطعن في الانتخابات وبالفعل تحدّدت جولة الإعادة مرة ثانية وفاز بها مرشح المعارضة مجددًا.
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