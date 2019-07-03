شكرا لقرائتكم “المواطن” تنشر الأسماء.. التعليم تعين 283 من خريجات الكلية المتوسطة و53 خريجة معاهد المعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-03 “متابعات الخليج 365” تنشر الأسماء.. التعليم تعين 283 من خريجات الكلية المتوسطة و53 خريجة معاهد المعلمات متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر المشرف العام على وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له قرارًا بتعيين ۲۸۳ خريجة دبلوم الكلية المتوسطة على المرتبة الخامسة بعد إتمام عملية المطابقة. Advertisements وفي قرار آخر صادر عن المشرف العام على وكالة الموارد البشرية تم تعيين 53 خريجة معاهد المعلمات على المرتبة الرابعة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “المواطن” تنشر الأسماء.. التعليم تعين 283 من خريجات الكلية المتوسطة و53 خريجة معاهد المعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.