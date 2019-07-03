150 محطة تقنية في 5 دول لخدمة حجاج مبادرة طريق مكة

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمد مركز المعلومات الوطني خطته التقنية والتشغيلية لتنفيذ مبادرة طريق مكة والموجهة لخدمة أكثر من 225 ألف حاج من مطارات 5 دول تشمل : باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وتونس وبنجلاديش.

واعتمدت الخطة على عددٍ من الركائز الأساسية لإنجاح أعمال المبادرة تقنيًا من خلال تشكيل فريق عمل تقني من مختلف إداراته وتوزيع الأدوار التقنية فيما بينها بما يسهم في تقديم الخدمات التقنية وخدمات الدعم الفني والتقني في المنافذ المتقدمة في الدول المستهدفة على مدار الساعة، إضافة إلى تجهيز أكثر من ( 150 ) محطة عمل تقنية في دول المبادرة وتأمين أجهزة تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج مع توفير الأنظمة التقنية اللازمة لدعم أعمال فريق العمل المكون من ( 11 ) جهة حكومية يشاركون في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية الرائدة في منافذ متقدمة تسهم في تسهيل رحلة الحاج وتيسيرها واختصار زمنها وإجراءاتها والذي بدروه يعكس اهتمام ورعاية قيادة المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتهيئة كافة سبل الوصول للمملكة بكل راحة وطمأنينة .

وركزت خطة مركز المعلومات الوطني التقنية على تجهيز البينة التقنية على البيئات الفعلية للمركز والتأكد من جاهزيتها على مدار الساعة بالتزامن مع تدريب مهندسي وفنيي ومشرفي فريق عمل المركز على مختلف الأعمال التقنية لدعم أعمال تنفيذ مبادرة طريق مكة بما يحقق أهدافها المنشودة .

يذكر أن مركز المعلومات الوطني يشارك مع عددٍ من الجهات الحكومية منذ عامين في تنفيذ أعمال مبادرة طريق مكة التي حققت نجاحاً باهراً في دول العالم الإسلامي نظير خدماتها المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وإسهامها في تسهيل رحلة الحج واختصار زمنها وإجراءاتها في بلدانهم مما كان لهذا الصدى الواسع تزايد طلبات الدول الإسلامية لإضافة بلدانهم ضمن أعمال مبادرة طريق مكة لهذا العام والتي نتج عنها بفضل الله إضافة ( 3 ) دول جديدة هذا العام هي : باكستان، وبنجلاديش، وتونس لتنضم إلى مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا .