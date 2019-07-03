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2019-07-03 فرنسا: عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيفاقم التوتر في المنطقة متابعات الخليج 365 - متابعة أكّدت فرنسا أن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيفاقم التوتر في المنطقة. Advertisements وقالت الخارجية الفرنسية : إن إيران لن تربح أي شيء من خروجها من الاتفاق النووي. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق اليوم إن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67%.









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