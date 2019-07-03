شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يُوجِّه بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة الطالبة الجامعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم (إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر)، للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري، وفقاً للمتحدث الرسمي لجامعة حائل.

وأثارت وفاة طالبة في جامعة حائل داخل إحدى القاعات الدراسية بالحرم الجامعي أمس (الثلاثاء) ردود فعل كبيرة، وألمحت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، إلى وجود أسباب أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية.

وقالت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في بيان صحفي: «إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة جامعة حائل يوم الثلاثاء الموافق 29/10/1440هـ، وجَّه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة الطالبة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها، علماً بأن غرفة عمليات فرع الهلال الأحمر بحائل تملك إمكانيات متقدمة وعالية الدقة تُبيِّن حركة الفرقة الإسعافية منذ تلقي البلاغ وحتى إنهاء إجراءات تسليم الحالة إلى المستشفى».