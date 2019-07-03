شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنظم النسخة الثالثة من «مؤتمر عسير الصحي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، «مؤتمر عسير الصحي» وذلك في نسخته الثالثة، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال الفترة 27 – 29 من شهر يوليو الجاري بفندق قصر أبها.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المؤتمرات الصحية في المملكة، نظراً لمدى أهمية المحاور التي سيتطرق لها المؤتمر عبر ورش العمل والجلسات والدورات المقررة فيه والتي ستتركز على أهم المستجدات في مختلف مجالات الطب والخدمات الطبية المساندة وبرامج التحول.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية في عسير عبدالعزيز آل شايع، أن إقامة فعاليات هذا المؤتمر في موسم الصيف، تأتي ضمن أهم مشاركات صحة عسير في تفعيل مبادرة حسن الوفادة «مرحباً ألف في عسير»، من خلال استقطاب المهتمين بمحاور المؤتمر المتنوعة والمميزة من مختلف مناطق المملكة.

وقال: المؤتمر يعتبر منصة علمية لجميع القطاعات الصحية في عسير، الحكومية والخاصة والأكاديمية والتدريبية، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين والمهتمين والمستثمرين في المجال الصحي، لافتًا إلى أن المؤتمر يتميز بتركيزه على كل ما هو جديد في عالم الطب على مدى 3 أيام.

يُذكر أن صحة عسير بدأت في تدشين عدد من الفعاليات المجتمعية المصاحبة للمؤتمر، وذلك في عدد من المجمعات التجارية والمنتزهات والمراكز والمحافظات التابعة لمنطقة عسير.