شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة لـ«محافظ الخرمة»: نتطلع للمتابعة الميدانية الدائمة لمشاريع المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، محافظ الخرمة المُعيّن حديثاً شاكر بن لؤي.

وهنأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ الخرمة بمناسبة تعيينه، مشددا على أهمية العمل على خدمة أهالي المحافظة، والمتابعة الميدانية الدائمة للمشاريع التنمويه في المحافظه.

من جهته قدّم بن لؤي شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً عزمه على المُضي قُدماً في التطوير لافتاً إلى أن الثقة التي اقتضت تعيينه ستكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين.