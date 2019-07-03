شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين ولافروف يؤكدان على أهمية تعزيز العلاقات بين روسيا و«التعاون الإسلامي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على أهمية تعزيز العلاقات بين المنظمة وروسيا الاتحادية، ونوه بتنامي العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وقال العثيمين بعد اجتماع موسع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو اليوم (الأربعاء)، أن هناك اتفاق وتطابق في وجهات النظر على مجمل القضايا التي تهم الجانبين، وأن هناك رغبة في تعزيز التعاون المشترك.

وأشاد العثيمين بدعم دولة المقر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنظمة ولقضايا العالم الإسلامي، كما نوه بدور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعمه في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وبتوجهاته في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام المعادل النقي.

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وأوضح العثيمين أن المشاورات في موسكو بحثت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأن الجانبين لديهم الرغبة في توسيع وتوثيق هذه العلاقات والدفع بها للأمام، مؤكداً أنه مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، وأن الإسلام بريء منها ومن التطرف الذي يُتهم به، وأن كثير من الدول الإسلامية تعاني من مشاكل خطر الإرهاب والفوضى.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده ترحب بزيارة العثيمين إلى موسكو، وأن الزيارة بحثت في كافة المسائل ذات الاهتمام، خصوصاً أن روسيا لديها الرغبة في توسيع هذه العلاقات.

وكان الأمين العثيمين التقى وزير الخارجية الروسي اليوم في مقر الوزارة، وبحث الاجتماع في دعم القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف وخطر تفشي الإسلاموفوبيا، وحل القضايا النزاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار سلمي.