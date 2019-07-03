شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم بيشة: غداً صرف رواتب معلمات «التعليم المستمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة) أكد تعليم بيشة أنه سيودع غداً (الخميس) رواتب 130 معلمة وموظفة في التعليم المستمر، والتي تبلغ 597 ألف ريال، أقرت شركة تطوير صرفها عن شهر يناير 2019م. وكان المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي أرجع في وقت سابق تأخر صرف رواتب معلمات التعليم المستمر (الكبيرات سابقاً) لشركة تطوير للخدمات التعليمية. وأشار السبيعي أن إدارة التعليم تنحصر مهمتها في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب وهو ما أدته على أكمل وجه. وتبقى مهمة ضخ الرواتب في حساب المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية فقط.



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