وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفي رجل وامرأة إثر نشوب حريق في منزل شعبي مكون من دورين في محافظة جدة أمس.

وقالت مديرية الدفاع المدني:" إن الفرق أخمدت حريقا اندلع بمنزل شعبي مكون من دورين، مشيرة إلى أنه نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة".

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من جهة ثانية،حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة سباحة الأطفال في الاستراحات، مشددة على أولياء الأمور ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة للمسابح ومتابعة أبنائهم عند ممارسة السباحة والحرص على اتباع السلامة العامة داخل المسابح.

وأشارت إلى أن المتابعة لا تكفي ولا يمكن من خلالها السيطرة على الأطفال في ظل كثرة حركتهم داخل أروقة الاستراحات، مذكرا بالإجراءات الاستباقية التي يجب على أولياء الأمور اتخاذها في الاستراحات في الساعة الأولى من الوصول، من خلال التأكد تماما أن الممر المؤدي إلى المسبح مغلق ولا يمكن للأطفال أن يعبروا للمسبح، وأن تتم توعية الأطفال بالممارسات الخاطئة في المسابح ومنعهم منها، والحرص على مراقبتهم أثناء استخدامهم للمسابح.

كما شددت على ضرورة اتباع كافة الإرشادات التي تحد من وقوع حوادث الغرق وعدم الاستهانة بمفهوم السلامة والتقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية الخاصة بممارسة رياضة السباحة تجنبا لحوادث الغرق التي يكثر وقوعها خلال فصل الصيف.