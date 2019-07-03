السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
وأوضح نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة ياسر كردي أن المكتب ركز على الجودة وتطبيقها في مخرجات الأعمال لتقديم الأفضل لحجاج بيت الله منذ وصولهم وحتى مغادرتهم .
وقال نائب المدير العام بالمدينة المنورة مروان خاشقجي تم استقطاب العنصر النسائي للعام الثاني على التوالي ضمن فريق عمل المكتب والذين سيعملون هذا العام بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز كمدخلات بيانات إضافة إلى موظفات الأعمال الإدارية بمكة المكرمة .
وأضاف أن البرامج التدريبية التي يقدمها المكتب تساهم في تطوير العملية الإرشادية و دور المرشد و المهام و الواجبات و آخر المستجدات في العملية التشغيلية بمحطات الاستقبال والتوجيه وقسم الحركة والمتابعة وذلك لتسريع العملية الإرشادية .
الدورات التدريبية التي نفذها المكتب :
- كيفية تحمل ضغوطات العمل في خدمة ضيوف الرحمن .
- التدريب على الاسعافات الأولية .
- دورات تشغيلية لمدراء محطات العمل بمكة المكرمة و المدينة المنورة .
- دورات لغوية لبعض اللغات الرائجة للحجاج .
- مهارات خدمة ضيوف الرحمن .
- شرح الية استخدام تطبيق أرشدني وفق المسار الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب أرشاد الحافلات يستعد لاستقبال موسم الحج بـ 1800 موظف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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