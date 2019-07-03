رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440/ وآلية التسجيل وموعد البدء في التسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نظام المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل، حيث يستفيد من هذا النظام 230 ألف حاج وحاجة من المقيمين بالسعودية، ويتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للبرامج والباقات المدرجة عليه، وهو السبيل الوحيد للتسجيل لحجاج الداخل عبر 190 شركة ومؤسسة لحج الداخل.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب المرحلة الثانية من التسجيل لحجاج الداخل من يوم الخميس 1 ذي القعدة حتي السابع من دي الحجة 1440 هجرياً، ولا يعتبر إلزاماً أن يكون المتقدم قد سبق له الدخول على المرحلة الأولي من المسار الإلكتروني، حيث أن هذه المرحلة كانت للتعريف بالبرنامج وباقات الحج.

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رابط التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرياً

موعد بداية التسجيل لحجاج الداخل 1440

يبدأ التسجيل من الخميس الموافق 1 ذي القعدة 1440 حتي 7 ذي الحجة 1440 هجرياً.

مراحل التسجيل على المسار الإلكتروني

آلية التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

الدخول على رابط المسار الإلكتروني.

إدخال البيانات الشخصية للمتقدم مما يتح له التأكد من أحقيتة في الحج.

ثم يتم إختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة.

وبعد السداد يتم رفع البيانات لوزارة الداخلية بالتنسيق مع المسار لإصدار تصريح.

ثم ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لوضع ترتيبات إستقباله وخدمته.

باقات الحج وأسعارها لحجاج الداخل 1440