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ذكر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب جدًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام يعرف إعلاميًّا بصفقة القرن.
ألمح "كوشنر" في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى أن "خطة السلام الأمريكية" قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلًا من عودتهم إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقًا لـ"رويترز".
"ترامب" مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني بشأن "صفقة القرن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
ذكر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب جدًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام يعرف إعلاميًّا بصفقة القرن.
ألمح "كوشنر" في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى أن "خطة السلام الأمريكية" قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلًا من عودتهم إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقًا لـ"رويترز".
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:58 PM
"كوشنر" ألمح إلى أنها لا تضمن حق العودة
ذكر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب جدًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام يعرف إعلاميًّا بصفقة القرن.
ألمح "كوشنر" في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى أن "خطة السلام الأمريكية" قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلًا من عودتهم إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقًا لـ"رويترز".
، "ترامب" مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني بشأن "صفقة القرن" ،
المصدر : الخليج 365
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