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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة أحمد بن محمد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.
وتمنّى للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
من جهته أعرب اللواء مهندس "الشهراني" عن شكره لأمير تبوك، سائلًا الله أن يوفِّقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
أمير تبوك يقلّد مدير الدفاع المدني رتبة لواءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة أحمد بن محمد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.
وتمنّى للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
من جهته أعرب اللواء مهندس "الشهراني" عن شكره لأمير تبوك، سائلًا الله أن يوفِّقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:54 PM
قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة أحمد بن محمد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.
وتمنّى للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
من جهته أعرب اللواء مهندس "الشهراني" عن شكره لأمير تبوك، سائلًا الله أن يوفِّقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
، أمير تبوك يقلّد مدير الدفاع المدني رتبة لواء ،
المصدر : الخليج 365
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