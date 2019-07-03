- 1/2
- 2/2
وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم: إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر؛ وذلك للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.
وتُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، أمس، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.
وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.
وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.
أمير حائل يوجه بلجنة تحقيق بوفاة الطالبة فاطمة الشمريخالد السليمي الخليج 365 2019-07-03
وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم: إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر؛ وذلك للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.
وتُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، أمس، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.
وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.
وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:38 PM
وافتها المنية داخل الجامعة إثر تشنّجها وسقوطها على الأرض
وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم: إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر؛ وذلك للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.
وتُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، أمس، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.
وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.
وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.
، أمير حائل يوجه بلجنة تحقيق بوفاة الطالبة فاطمة الشمري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يوجه بلجنة تحقيق بوفاة الطالبة فاطمة الشمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.