، "اتحاد الهجن" يعلن إقامة سباق إعدادي بميدان الطائف ،

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أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة سباق إعدادي لملّاك الهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن، ابتداء من السبت 10 ذي القعدة وحتى يوم الخميس 15 من الشهر ذاته، الموافق من 13 - 18 يوليو 2019م.
وأوضح الاتحاد أن السباق يأتي في إطار استعدادات الملاك للمشاركة في سباقات الهجن للموسم القادم، والتي تعتبر الطائف انطلاقتها، مشيرًا إلى أن التسجيل في السباق الإعدادي سيتم عبر إدارة ميدان الطائف.
وسيكون مجموع الأشواط 151 شوطًا لجميع الأعمار حسب الترتيب التالي:
السبت 10/ 11/ 1440 - قعدان مفاريد - 30 شوطًا.
الأحد 11/ 11/ 1440 - بكار مفاريد - 35 شوطًا.
الاثنين 12/ 11/ 1440 - قعدان حقايق - 20 شوطًا.
الثلاثاء 13/ 11/ 1440 - بكار حقايق - 24 شوطًا.
الأربعاء 14/ 11/ 1440 - لقايا وجذاع - 22 شوطًا.
الخميس 15/ 11/ 1440 - ثنايا، زمول، حيل وسودانيات - 20 شوطًا.
"اتحاد الهجن" يعلن إقامة سباق إعدادي بميدان الطائفنافل السبيعي الخليج 365 2019-07-03
أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة سباق إعدادي لملّاك الهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن، ابتداء من السبت 10 ذي القعدة وحتى يوم الخميس 15 من الشهر ذاته، الموافق من 13 - 18 يوليو 2019م.
وأوضح الاتحاد أن السباق يأتي في إطار استعدادات الملاك للمشاركة في سباقات الهجن للموسم القادم، والتي تعتبر الطائف انطلاقتها، مشيرًا إلى أن التسجيل في السباق الإعدادي سيتم عبر إدارة ميدان الطائف.
وسيكون مجموع الأشواط 151 شوطًا لجميع الأعمار حسب الترتيب التالي:
السبت 10/ 11/ 1440 - قعدان مفاريد - 30 شوطًا.
الأحد 11/ 11/ 1440 - بكار مفاريد - 35 شوطًا.
الاثنين 12/ 11/ 1440 - قعدان حقايق - 20 شوطًا.
الثلاثاء 13/ 11/ 1440 - بكار حقايق - 24 شوطًا.
الأربعاء 14/ 11/ 1440 - لقايا وجذاع - 22 شوطًا.
الخميس 15/ 11/ 1440 - ثنايا، زمول، حيل وسودانيات - 20 شوطًا.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:36 PM
في إطار استعدادات الملاك للمشاركة بالسباقات للموسم القادم
أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة سباق إعدادي لملّاك الهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن، ابتداء من السبت 10 ذي القعدة وحتى يوم الخميس 15 من الشهر ذاته، الموافق من 13 - 18 يوليو 2019م.
وأوضح الاتحاد أن السباق يأتي في إطار استعدادات الملاك للمشاركة في سباقات الهجن للموسم القادم، والتي تعتبر الطائف انطلاقتها، مشيرًا إلى أن التسجيل في السباق الإعدادي سيتم عبر إدارة ميدان الطائف.
وسيكون مجموع الأشواط 151 شوطًا لجميع الأعمار حسب الترتيب التالي:
السبت 10/ 11/ 1440 - قعدان مفاريد - 30 شوطًا.
الأحد 11/ 11/ 1440 - بكار مفاريد - 35 شوطًا.
الاثنين 12/ 11/ 1440 - قعدان حقايق - 20 شوطًا.
الثلاثاء 13/ 11/ 1440 - بكار حقايق - 24 شوطًا.
الأربعاء 14/ 11/ 1440 - لقايا وجذاع - 22 شوطًا.
الخميس 15/ 11/ 1440 - ثنايا، زمول، حيل وسودانيات - 20 شوطًا.
، "اتحاد الهجن" يعلن إقامة سباق إعدادي بميدان الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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