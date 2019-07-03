، "الغذاء والدواء" تنظّم ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية ،

- 1/2
- 2/2
نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية، بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض.
وناقشت الورشة مستجدات متطلبات إذن التسويق الخاصة بالملف الفني كاملًا للاعتماد السعودي للحصول على الشهادة، كما تم تقديم عرض عن متطلبات الهيئة الخاصة بنظام الترميز الموحَّد للأجهزة والمنتجات الطبية، ونبذة عن متطلبات الحصول على شهادة الإذن بالتسويق وقيد الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال النظام الإلكتروني الموحد.
الجدير ذكره أن ورشة العمل شهدت حضورًا من ممثلي المصانع والشركات والممثلين القانونيين والمهتمين بمجال الأجهزة والمنتجات الطبية، ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي ستنفذها الهيئة كذلك في مدينتَيْ جدة والدمام.
"الغذاء والدواء" تنظّم ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-03
نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية، بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض.
وناقشت الورشة مستجدات متطلبات إذن التسويق الخاصة بالملف الفني كاملًا للاعتماد السعودي للحصول على الشهادة، كما تم تقديم عرض عن متطلبات الهيئة الخاصة بنظام الترميز الموحَّد للأجهزة والمنتجات الطبية، ونبذة عن متطلبات الحصول على شهادة الإذن بالتسويق وقيد الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال النظام الإلكتروني الموحد.
الجدير ذكره أن ورشة العمل شهدت حضورًا من ممثلي المصانع والشركات والممثلين القانونيين والمهتمين بمجال الأجهزة والمنتجات الطبية، ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي ستنفذها الهيئة كذلك في مدينتَيْ جدة والدمام.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:32 PM
بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض
نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية، بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض.
وناقشت الورشة مستجدات متطلبات إذن التسويق الخاصة بالملف الفني كاملًا للاعتماد السعودي للحصول على الشهادة، كما تم تقديم عرض عن متطلبات الهيئة الخاصة بنظام الترميز الموحَّد للأجهزة والمنتجات الطبية، ونبذة عن متطلبات الحصول على شهادة الإذن بالتسويق وقيد الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال النظام الإلكتروني الموحد.
الجدير ذكره أن ورشة العمل شهدت حضورًا من ممثلي المصانع والشركات والممثلين القانونيين والمهتمين بمجال الأجهزة والمنتجات الطبية، ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي ستنفذها الهيئة كذلك في مدينتَيْ جدة والدمام.
، "الغذاء والدواء" تنظّم ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تنظّم ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.