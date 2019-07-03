، عائلة "خديش" تحتفل بزفاف "عبد الكريم" في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - على كريمة الشيخ "بحاري"

احتفلت عائلة "خديش" بزفاف ابنهم عبد الكريم بن أحمد خديش، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، على كريمة الشيخ حسن بن علي بحاري -رحمه الله-.

حضر الحفلَ جمعٌ من الأهل والأصدقاء، الذين باركوا للعروسين وتمنَّوا لهما حياةً زوجية وأسرية سعيدة.

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