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احتفلت عائلة "خديش" بزفاف ابنهم عبد الكريم بن أحمد خديش، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، على كريمة الشيخ حسن بن علي بحاري -رحمه الله-.
حضر الحفلَ جمعٌ من الأهل والأصدقاء، الذين باركوا للعروسين وتمنَّوا لهما حياةً زوجية وأسرية سعيدة.
عائلة "خديش" تحتفل بزفاف "عبد الكريم" في الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
احتفلت عائلة "خديش" بزفاف ابنهم عبد الكريم بن أحمد خديش، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، على كريمة الشيخ حسن بن علي بحاري -رحمه الله-.
حضر الحفلَ جمعٌ من الأهل والأصدقاء، الذين باركوا للعروسين وتمنَّوا لهما حياةً زوجية وأسرية سعيدة.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:28 PM
على كريمة الشيخ "بحاري"
احتفلت عائلة "خديش" بزفاف ابنهم عبد الكريم بن أحمد خديش، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، على كريمة الشيخ حسن بن علي بحاري -رحمه الله-.
حضر الحفلَ جمعٌ من الأهل والأصدقاء، الذين باركوا للعروسين وتمنَّوا لهما حياةً زوجية وأسرية سعيدة.
، عائلة "خديش" تحتفل بزفاف "عبد الكريم" في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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