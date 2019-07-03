تراند اليوم : إصابة «شيرين» بمرض غامض ونقلها للعلاج بشكل عاجل إلى لندن...

أثار خبر إلغاء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لحفلها المقرر يوم الـ 17 من شهر أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس، حالة من التساؤلات عن سبب هذا الأمر.
وكشفت مصادر إعلامية- حسب صحف محلية- عن أن «عبدالوهاب» قامت بإلغاء عدد من الفعاليات المُقبلة التي كان من المقرر أن تشارك بها، وسافرت بشكل عاجل إلى لندن.
وأوضحت أن الفنانة المصرية تُعاني من مشكلة صحية غامضة، تطلبت منها السفر لتلقي العلاج في لندن، دون توضيح حول طبيعة المشكلة التي تمرّ بها، خاصة وأن شيرين وزوجها حسام حبيب التزما الصمت.
وأثارت هذه الأنباء قلق جمهور الفنانة حول حالتها الصحية، مطالبين زوجها وإدارة أعمالها بتوضيح الأمر، من أجل الاطمئنان على صحتها.
وعانى في الفترة الأخيرة مشاهير من مشكلات صحية عديدة منهم الفنانة هيفاء وهبي، والإعلامي شريف مدكور، ومؤخرًا الإعلامية المصرية ريهام سعيد.
وعلى صعيد آخر؛ تواصلت إدارة مهرجان قرطاج مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من أجل أن يكون بديلًا للفنانة المصرية يوم الـ 17 من أغسطس المقبل.