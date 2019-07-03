تراند اليوم : بعد شائعة طلاقها من زوجها لاعب الكرة.. ممثلة مصرية تظهر بـ "الهوت شورت"

أثار ظهور الممثلة المصرية لقاء الخميسي، بسروال قصير، غضبًا بين جمهورها، معتبرين أن ظهورها بهذا الشكل لا يليق بها.

ونشرت الخميسي صورة لها عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" من زيارة سابقة للعاصمة الإيطالية روما، ما أثارت انتقادات بسبب ملابسها، لظهورها ترتدي "هوت شورت".



وأعرب بعض المتابعين عن غضبهم من هذه الإطلالة، فيما دافع عنها آخرون وطالبوها بعدم الرد على أي تعليق قد يزعجها.

وكانت الخميسي نشرت أخيرًا صورة لها مع زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، ردًا على شائعات تحدثت عن انفصالها، لكونها لم تنشر صورًا لهما معًا منذ شهر إبريل، ما ساهم في انطلاق شائعات حول انفصالهما.