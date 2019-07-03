تنفيذ حكم القتل حدا في جان قَتل مواطنا وأخفى جثته في برميل

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل حدا في جان قَتل مواطنا وأخفى جثته في برميل بمنطقة المدينة المنورة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن محمد محمد نذير “باكستاني الجنسية” أقدم على قَتل خالد بن عطية الأحمدي “سعودي الجنسية”، وذلك بمباغتته من الخلف وضربه على رأسه بمطرقة ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن بحديدة على أجزاء متفرقة من جسمه وخنقه حتى الموت والاستيلاء على هاتفه المحمول وإخفاء جثته بوضعها في برميل وردمها بالتراب.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن الجاني قام بقتل المجني عليه خفية وقهراً كما قام بأخذ ماله، فقد تم الحكم بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
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