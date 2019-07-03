تزويره الأصعب عالميًا.. أسباب سرقة الجوازات السعودية في تركيا

بالتزامن مع تحذير سفارة المملكة في تركيا للمواطنين من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم، أصبح السؤال الأهم هو ” لماذا يسرق الجواز السعودي في تركيا؟ ” .

ولعل من أبرز تلك الأسباب هو أن تزوير جواز السفر السعودي يعد الأصعب عالميًا، إضافة إلى أن العصابات قد تستخدم الجوزا للتظاهر بأنهم سعوديون.

ومن بين الأسباب أيضًا هو أن حامل الجواز السعودي يسافر إلى 79 دولة بدون تأشيرة، إضافة إلى أن بععض الجماعات المتطرفة تتعمد تمزيق الجواز للتأثير على الرأي العام.

يذكر أن المئات من جوازات السفر للسياح السعوديين يتم سرقتها سنويًا.

وكانت السفارة في تركيا قد شددت على الابتعاد من الأماكن المزدحمة لتفادي السرقة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة او القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.