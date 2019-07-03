اختفى أثره وظهرت سيارته.. فقدان مواطن بجازان ليلة العيد والشرطة تضبط شخصا يستخدم بطاقته البنكية

تواصل أسرة المواطن الشاب زيد إبراهيم حمدي (29 عاما) بالتعاون مع الجهات الأمنية بجازان، محاولات البحث عنه، بعد أن فقد أثره منذ ليلة عيد الفطر المبارك.

وكشفت أسرة الشاب وفقا لـ”سبق” تفاصيل جديدة حول واقعة اختفائه، وأكدت أن آخر تواصل تم معه كان يوم 29 رمضان، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية عثرت على سيارته بأحد الأودية بمنطقة جازان.

وبينت أنه تم العثور أيضا على بطاقة صرافته التي أضافت كثيرا من الشكوك حول واقعة اختفائه، خاصة بعد أن ضبطت الجهات الأمنية أحد الأشخاص يحاول القيام بعمليات بنكية بها، لكنه ادعى أنه وجدها في الشارع.

وناشدت الأسرة بالتواصل معها أو إبلاغ الجهات الأمنية حال العثور على أي معلومة عن نجلها المفقود.