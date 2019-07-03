ما هي الحالة التي يحق فيها لمستفيدي الضمان الاجتماعي استقدام عامل منزلي ثالث؟

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يسمح لمستفيدي الضمان الاجتماعي استقدام عامل منزلي ثالث يكون ممرضاً أو ممرضة في حال وجود تقارير طبية للمستفيد.
وأوضحت “العمل” في ردّها على استفسار أحد المغرّدين، أنه يسمح بعدد 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ مؤكدة أنه يسمح بالعامل الثالث “ممرض أو ممرضة” في حال وجود تقارير طبية.
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