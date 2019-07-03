انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالرياض جُثة طفل سوداني توفي غرقاً في مسبح إحدى المدارس بحي النزهة في الرياض، كان قد اختفى في ظروف غامضة مساء أمس الثلاثاء.
وكان مقيم سوداني أبلغ مساء أمس الثلاثاء الجهات الأمنية عن اختفاء ابنه الصغير الذي تركه مع شقيقه بمسبح إحدى المدارس في حي النزهة بالرياض، مفيداً أن مشرفي المسبح أخبروه أن ابنه خرج من المسبح وتوجه إلى دورة المياه ولم يروه بعد ذلك ، بحسب سبق .
وبعد إبلاغ الشرطة استدعيت فرق الدفاع المدني التي أجرت مسحاً شاملا لمبنى المدرسة، لتعثر على جُثة الطفل داخل المسبح.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء طفل في ظروف غامضة بمدرسته في الرياض.. وصدمة لحظة العثور عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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