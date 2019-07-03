أمير حائل يوجّه بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في وفاة الطالبة فاطمة الشمري

وجَّه أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري، وأوضح ياسر الكنعان، المتحدث الرسمي لجامعة حائل، أن اللجنة سيتم تشكيلها من «إمارة المنطقة، جامعة حائل، الشؤون الصحية، والهلال الأحمر».

وكانت جامعة حائل، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة طالبة بعد إصابتها بحالة تشنج في قاعة دراسية بمجمع كليات الطالبات، وأفاد بيان صادر عن الجامعة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنَّ الطالبة سقطت أرضًا إثر تعرُّضها لحالة تشنُّج.

ووفق البيان، حاولت أستاذتها وزميلاتها إفاقتها، كما تم استدعاء الهلال الأحمر الذي نقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام، إلا أنَّها توفيت قبل وصولها المستشفى، حسبما أوضح الفريق الطبي الذي استقبل الحالة.