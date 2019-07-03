مستشفيات الرياض تباشر أكثر من مليون حالة طوارئ

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أنّ مستشفياتها باشرت أكثر من مليون حالة طوارئ.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المديرية، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ عدد مراجعي أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات بمحافظات منطقة الرياض، بلغ مليونًا و71 ألفًا و12 مراجعًا، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى 20 يونيو الماضيين.

وسجّل مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، أكبر عدد من الحالات الصحية الطارئة، وذلك بإجمالي 79 ألفًا و586 حالة، فيما جاء مستشفى الدوادمي العام في المرتبة الثانية من حيث عدد الحالات بـ72 ألفًا و910 حالات طارئة، وحلَّ مستشفى الزلفي العام في المرتبة الثالثة بـ72 ألفًا و880 حالة، ثمَّ مستشفى القويعية العام رابعًا بـ65 ألفًا و159 حالة طارئة، بينما جاء مستشفى الملك خالد بالمجمعة في المرتبة الخامسة بـ63 ألفًا و221 حالة طارئة.

وأشار البيان إلى أنّ مستشفى الصحة النفسية بالخرج، سجّل أقل الحالات الطارئة خلال الفترة المذكورة، وذلك بـ1034 حالة طارئة.