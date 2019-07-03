بالصور.. إزالة 22 بسطة مخالفة بسوق الطائف المركزي

أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للأسواق 22 بسطة مخالفة من سوق الخضار والفواكه المركزي ، وشملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية أن الحملة تأتي للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والبسطات العشوائية والمخالفات النظامية، لما تسببه، وتشويه المظهر العام، وعرض للفواكه والخضراوات في بيئة غير صحية ومعرضة للتلوث، وإعاقة الحركة المرورية داخل السوق، واستخدام أرصفة المشاة لوضع البسطات بشكل عشوائي، مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.
وبينت الوكالة أنها وضعت خطة رقابية لمتابعة العمل بأسواق النفع العام والتي تشهد زيادة في نسب الارتياد والمعروضات، وتكثف الفرق الرقابية الميدانية جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات وتصحيحها والزام الباعة بالاشتراطات النظامية.
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