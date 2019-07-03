بالصور.. أمير الجوف يُقلِّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة

قلَّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء, مدير سجون المنطقة اللواء مانع بن عبدالله العتيبي رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: إنّ الأمير فيصل هنَّأ اللواء العتيبي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًّا له التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم القيادة والوطن، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

بدوره، أعرب مدير سجون الجوف عن بالغ شكره للقيادة الرشيدة، ولوزير الداخلية، ولأمير منطقة الجوف ونائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنّها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.