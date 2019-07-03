«هدف»: قبول 15 ألف طالب وطالبة في «صيفي».. وانتهاء التسجيل غدًا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، طرح 29 ألفًا و389 فرصة تدريبية، عرضتها 1754 منشأة في القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي «صيفي»؛ حيث تمَّ قبول 15 ألفًا و84 طالبًا وطالبة في البرنامج حتى الآن.

وجدد «هدف»، في بيانٍ له، دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط «http://saifi.hrdf.org.sa».

وقال الصندوق إنَّ آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب سيكون غدًا الخميس، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة (الموافق 7 يوليو)، وينتهي في 29 ذو القعدة (الموافق 1 أغسطس).

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ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي «صيفي»، بناءً على الأمر السامي الكريم وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف تدريبهم وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركَّز دور الصندوق، حسب البيان، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب».

وأعدّ «هدف» دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ«صيفي» لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يُقدِّم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.