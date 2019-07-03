اتفاقية بين إمارة الجوف و«أداء» لتعزيز رضا المستفيد

أبرمت إمارة منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بمقر الإمارة.

ومثّل إمارة المنطقة في توقيع الاتفاقية، وكيل الإمارة حسين بن محمد عبدالله آل سلطان، فيما مثَّل مركز أداء المدير العام المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نياز. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم أعمال ومهام الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، كما تُعزِّز الجهود في تطوير المبادرات ومؤشرات القياس والتمكين، إضافةً إلى دعم المجال المعرفي من خلال تبادل ونقل المعرفة، وتنمية الموارد البشرية والتمكين في مجال إدارة الأداء، ودعم عمليات قياس تجربة المستفيد من الخدمات الحكومية المقدمة من الإمارة.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، نوّه أمير المنطقة بالجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والاهتمام بتحسين الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنَّ مذكرة التعاون تُسهم في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة الحكومية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وصولًا إلى رضا المستفيد.

بدوره، قدّم المهندس نياز شكره لأمير الجوف على مباركته بتوقيع اتفاقية التعاون بين الإمارة والمركز، وأنّ توجيهاته ستسهم في تعزيز حافز العمل والإنجاز لمنسوبي الإمارة ومركز «أداء»، إضافةً إلى مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.