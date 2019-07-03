«هدف» يناقش التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ممثلًا بالمرصد الوطني للعمل، طرح عدد من الأبحاث والدراسات للباحثين المحليين تتعلق بسوق العمل السعودي؛ لمناقشة التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل، وذلك استجابة لمتطلبات سوق العمل الداخلية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اليوم الأربعاء، اطلعت عليه «عاجل»، أنّه شرع- خلال الفترة السابقة- في حصر الأفكار البحثية والقضايا المتعلقة بسوق العمل وعرضها على مختصين من خلال تشكيل لجنة علمية تضم مختصين في الاقتصاد والموارد البشرية لتقييم هذه الأفكار وربطها مع استراتيجية وتوجهات الصندوق وما جاء في رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني حول تعديل وتحديث مسار الاقتصاد الوطني بما في ذلك العنصر البشري، الذي هو أحد برامج الرؤية المستهدفة والمتمثل في برنامج تنمية القدرات البشرية (Human Capital Development Program).

يهدف هذا الطرح، بحسب البيان، إلى ربط صانعي سياسات سوق العمل بالباحثين المحليين؛ حيث إنَّ المملكة تزخر بالكفاءات البحثية الوطنية المؤهلة في الجامعات السعودية.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة طرح عدد من الأبحاث والدراسات تتمحور حول التنمية وإمكانيات التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تتطلبه سوق العمل السعودية من المهارات والجدارات وتقييم المعاهد غير الربحية