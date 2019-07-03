«تعليم الطائف» تعلن موعد مقابلات المُعيَّنين والمُعيَّنات الجدد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للمعينين والمعينات الجدد.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الإدارة التعليمية، اطلعت عليه «عاجل»: «حُدد يوما الأحد والإثنين المقبلان موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية للمعينين والمعينات الجدد، وستكون بمقر بيت الطالب للمعينين، وبمقر الشؤون التعليمية بمبنى الإدارات النسائية بالفيصلية للمعينات الجدد».

وأكملت إدارة التعليم بالمنطقة استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد، مؤكّدةً أنّها عملت على توفير وتهيئة أماكن سكن للراغبين منهم وتوفير حافلات لنقلهم من وإلى مقر إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.

من جانبه، أكّد «المدير العام» طلال بن مبارك اللهيبي الاستعداد الأمثل لاستقبال المعينين والمعينات الجدد، البالغ عددهم 207 مرشحين ومرشحات، وتوفير كل السبل والإمكانيات لتسهيل إجراءات مقابلاتهم وترشيحهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور حمد آل الشيخ.

وأشار اللهيبي إلى تشكيل اللجان العاملة وتخصيص بيت الطالب كسكن للمعينين من خارج الطائف وتهيئته وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة، مع تخصيص سكن مجاني آخر للمعينات برفقة محارمهن.

Advertisements

وعملت الإدارة على توفير حافلات لنقل المرشحين والمرشحات من مقر سكنهم إلى أماكن إجراء المقابلات والتي ستجرى في بيت الطالب للمعينين وفي مبنى الشؤون التعليمية للبنات للمعينات، وكذلك الكشف الطبي والذي سيجرى كذلك في مركز صحي الوشحاء والمجهز بكل التجهيزات اللازمة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف.

وأشار اللهيبي إلى أنّه تمّ التنسيق مع مطار الطائف الدولي لاستقبال المعينين والمعينات القادمين جوًا إلى مطار الطائف بباقات الورد وبالعبارات الترحيبية التي سيتم بثها عبر إذاعة المطار الداخلية، لافتًا إلى أنّه سيتم إعداد برنامج ترويحي وتثقيفي وترفيهي لهم حيث سيفتح نادي المعلمين ونادي حي الثانوية الثالثة أبوابهما أمام المعينين والمعينات الجدد وستتاح لهم الاستفادة المجانية من كل الخدمات والبرامج المقدمة.

وأوضّح أنّه تمّ بث ما يزيد على 600 رسالة نصية على هواتفهم النقالة تحمل عبارات ترحيبية بهم وانضمامهم إلى الكوكبة التعليمية للمشاركة في بناء العقول وصناعة الأجيال ونهضة الوطن ورفعته.

وأمس الثلاثاء، أشاد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالجهود المبذولة لتسهيل استقبال المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية في وزارة التعليم، وأشيد بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم».

وأضاف: «أشكر الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنيًّا لهم التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية».