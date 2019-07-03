«الطيران المدني» تُكمِل استعداداتها للحج.. وأولى الرحلات تصل الخميس

أعلنت هيئة الطيران المدني، أنّ المملكة تستقبل غدًا الخميس أولى رحلات موسم الحج لهذا العام، مشيرةً إلى تنفيذ خطة تشغيلية تستمر 75 يومًا، تصل فيها الرحلات إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وقالت الهيئة، في بيانٍ لها اطلعت عليه «عاجل»: إنّها أكملت استعداداتها لاستقبال رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك مع اقتراب موسم حج هذا العام.

وتشمل الخطة التشغيلية المعدة من قِبل «الطيران المدني» لخدمة ضيوف الرحمن، الكثير من الرتيبات والخدمات اللوجستية والميدانية. بحسب البيان.

وتستقبل المملكة ضيوفها من حجاج بيت الله الحرام القادمين جوًا من خارج دول مجلس التعاون الخليجي عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الذي يستوعب 48 ألف مسافر يوميًّا بمجمع صالات الحج والعمرة في مرحلتي القدوم والمغادرة، وكذا مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة التي يستوعب 45 ألفًا و166 مسافرًا يوميًّا بصالات سفر المطار.

وقدَّمت الهيئة بعض المعلومات عن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث تُقدَّر مساحته بـ230 ألف متر مربع، ويتضمَّن 18 بوابة، وعشر سبور للأمتعة، و100 موقف للحافلات، و208 منصات جوازات، و26 موقفًا للطائرات.

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وأوضّحت «الطيران المدني» أنّه تتم إعادة تهيئة المجمع مرة أخرى بكامل مرافقه للرحلات المغادرة فقط ابتداءً من 13 ذي الحجة إلى 15 محرم من العام الهجري المقبل.

أمّا مجمع الصالات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، فتبلغ مساحته بـ156 ألف متر مربع، ويضم 32 بوابة، و9 سيور للأمتعة، و250 موقف حافلات، و102 منصة جوازات، و39 موقف طائرات. بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى تهيئة ست مناطق (استراحات للحجاج) مجهزة بالخدمات الرئيسية مثل دورات المياه ونقاط بيع الوجبات الخفيفة.

وأوضّح البيان أنّ الهيئة، ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء المعنية بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مطار المملكة، تتولى الإشراف على جودة الخدمات التي تُقدَّم للحجاج في كل موم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة.