القصاص من باكستاني قتل سعوديًّا وأخفى جثته في برميل بالمدينة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة، يحمل الجنسية الباكستانية، أُدِين بقتل مواطن سعودي بالمدينة المنورة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنّ محمد محمد نذير، باكستاني الجنسية، أقدم على قتل المواطن السعودي خالد بن عطية الأحمدي، بمباغتته من الخلف وضربه على رأسه بمطرقة، ثمّ الاعتداء عليه بالضرب والطعن بحديدة على أجزاء متفرقة من جسمه وخنقه حتى الموت، والاستيلاء على هاتفه المحمول وإخفاء جثته بوضعها في برميل وردمها بالتراب.

وتمكَّنت سلطات الأمن، من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه.

وأضاف البيان: «لأنَّ الجاني قام بقتل المجني عليه خفية وقهرًا كما قام بأخذ ماله، فقد تمَّ الحكم بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور».

وأكَّدت «الداخلية»، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدَّى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذّر في الوقت ذاته كلَّ من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.