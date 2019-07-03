

حفر الباطن 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس في مكتبه بمقر المحافظة، مدير شرطة حفر الباطن العقيد ضافر سعد الشهري والرائد فهد جهجاه الطيار .

وناقش سموه الأمور المتعلقة بإدارة المرور وخططها المرورية بالمحافظة، مثنياً على جهود الإدارة ومتابعتها للحركة المرورية بالمحافظة.

من جهته قدم الرائد الطيار, لسمو محافظ حفر الباطن رسالة الماجستير في الشريعة والقانون التي حصل عليها مؤخراً من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, فيما عبر سموه عن تمنياته للطيار بالتوفيق والتقدم في خدمة دينه ووطنه.

// انتهى //

16:17ت م

0176





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يناقش الأمور المتعلقة بإدارة مرور المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.