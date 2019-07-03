السعودية اليوم / وكيل محافظة بارق يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات



محايل 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

افتتح وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط اليوم المعرض التوعوي للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أقيم بعنوان " لتكن لك إرادة " الذي نظمته بلدية المحافظة بالتعاون مع مكافحة المخدرات بمحايل عسير .

وتجول وكيل المحافظة على المعرض التوعوي واستمع لشرح مفصل عن محتويات المعرض كما اطلع على الركن الخاص بالمخدرات وذلك للتعريف بأنواع المواد المخدرة والعلامات الدالة على التعاطي وطرق التعامل مع المدمن وطرق تقديم العلاج والرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة وشاشات عرض إلكترونية توضح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.

وأوضح وكيل المحافظة أن المعرض يهدف لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع فيها.

فيما كرمت بلدية بارق وكيل المحافظة ومدير إدارة المخدرات بمحايل وقائد ثانوية اليمامة وعدد من الطلاب المشاركين بدروع تذكارية .

// انتهى //

16:11ت م

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