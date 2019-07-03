السعودية اليوم / "البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات



الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (88) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/06/19 هـ ، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الثلاثاء 1440/11/6 هـ ، وذلك بديوان الوزارة - حي الملك عبدالله -مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx ، وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.

// انتهى //

15:01ت م

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